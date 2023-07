Stand: 28.07.2023 08:57 Uhr Alpha E: Bundes-Vorschlag widerspricht Idee von Lies

Am Dienstag hatte Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) in Sachen Alpha-E angekündigt, dass zunächst die alte Bahnstrecke über Lüneburg generalsaniert und teilweise ausgebaut werden soll. Eine Entscheidung über eine Neubaustrecke durch die Heide sei damit erstmal zurück gestellt. Doch nun hat das Bundesverkehrsministerium dem Land nach NDR- Informationen einen Vorschlag gemacht, der dem widerspricht: Demnach soll es zwei parallel ablaufende Maßnahmen geben. Zum einen solle die überlastete Bahnstrecke zwischen 2026 und 2029 so umfassend saniert werden, dass sie wieder dem aktuellen Stand der Technik entspricht und auch von mehr Zügen befahren werden kann. Gleichzeitig aber sollen ein Dialog- und ein Raumordnungsverfahren starten, für einen weiteren Aus- und Neubau der Strecke. Denn aus dem Bundesverkehrsministerium heißt es: Es sei bereits heute klar erkennbar, dass es eines Aus- und Neubaus der ICE-Trasse bedürfe.

