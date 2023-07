Stand: 26.07.2023 09:09 Uhr Alpha-E: Ausbau schon während der Streckensanierung?

Die ohnehin anstehende Generalsanierung der Bahnstrecke Hannover-Hamburg bis 2029 könnte dazu genutzt werden, Teile des Alpha E-Projektes schon mit auszubauen. Erst dann solle entschieden werden, welcher zusätzliche Bedarf tatsächlich noch bestehe. Und zwar in einem Raumordnungsverfahren. Diesen Vorschlag hat Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) am Dienstag bei einem Gespräch mit Kommunalpolitikern und Vertretern der Deutschen Bahn im Uelzener Rathaus (Landkreis Uelzen) gemacht. Uelzens Bürgermeister Jürgen Markwart (parteilos) und Landrat Heiko Blume (CDU) lobten den Vorstoß von Lies. Sie sagten, das was den Menschen 2015 im Dialogforum versprochen wurde, nämlich ein Ausbau bestehender Strecken, könne nun endlich mit der Generalsanierung beginnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.07.2023 | 08:30 Uhr