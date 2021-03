Allein im Wasser: Schneverdingen öffnet sein Hallenbad Stand: 01.03.2021 15:00 Uhr Im Heidekreis wird möglich, was pandemiebedingt unmöglich scheint. Aufgrund eines Hygienekonzeptes können einige Menschen wieder im Hallenbad Schneverdingen schwimmen gehen.

Voraussetzung für den Besuch ist der Besitz einer Dauerkarte. "Tatsächlich sind das gerade mal 29 Leute", sagte der Geschäftsführer der Heidjers Stadtwerke, Lars Weber, zu NDR 1 Niedersachsen. Sie können entweder allein oder mit Mitgliedern aus ihrem Hausstand das Hallenbad Heidjers Wohl buchen - jeweils für eine Stunde.

Basis für Hygienekonzept war Urteil zu Fitnessstudios

Die Stadtwerke haben das Konzept eigenen Angaben zufolge auf Basis eines Gerichtsurteils erarbeitet. Das Verwaltungsgericht Hannover hatte Anfang Februar entschieden, dass Betreiber von Fitnessstudios ihre Räume stundenweise an ihre Kunden untervermieten dürfen - trotz des Lockdowns. Das haben die Stadtwerke einfach auf das Bad übertragen. "Offensichtlich sind wir die ersten, die sich trauen", sagte Weber weiter.

Andere Bäder wollen vorerst nicht öffnen

Das Sportbad der Salztherme in Lüneburg, das Allwetterbad Munster und das Luhetalbad Bispingen bleiben weiter vorerst geschlossen - auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen, sagte der Bereichsleiter Bäder bei den Stadtwerken Munster-Bispingen, Michael Clodius. Im Freizeitbad "Die Insel" in Winsen an der Luhe zieht aktuell auch niemand seine Bahnen - und das werde erst mal so bleiben, heißt es von den Stadtwerken Winsen. Ähnlich sieht es im Solemio in Stade aus - hier verweist man auf den nach wie vor geltenden Lockdown. Auch das Hallenbad der Soltau Therme bleibt geschlossen. "Wir warten die nächsten Bund-Länder-Gespräche ab", sagte der kaufmännische Leiter der Stadtwerke Soltau, Volker Stegen.

