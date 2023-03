Stand: 18.03.2023 14:08 Uhr Aktionsgruppen gegen Rechts treffen sich in Unterlüß

Mehrere Aktionsgruppen aus den Landkreisen Celle, Uelzen, Gifhorn und der Heide wollen künftig gemeinsam gegen Rechtsextremismus vorgehen. Sie kommen am Samstag zu einem Vernetzungstreffen in Unterlüß (Landkreis Celle) zusammen und beraten dort. Unter anderem soll es um die Frage gehen, wie verhindert werden kann, dass sich immer mehr Rechtsextreme in der Nachbarschaft ansiedeln. Sorgen bereiten den Initiatorinnen und Initiatoren etwa völkische Siedler im Landkreis Uelzen oder der sogenannte NPD-Hof in Eschede.

