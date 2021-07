Stand: 29.07.2021 17:01 Uhr Aggressiver Mann flüchtet mit Trecker vor der Polizei

Polizisten im Landkreis Harburg haben sich am Donnerstag eine Verfolgungsjagd mit einem offenbar aggressiven Mann geliefert. Dabei wurden vier Menschen verletzt. Ersten Informationen der Polizei zu Folge waren die Beamten wegen Streitigkeiten in die Gemeinde Stelle gerufen worden. Einer der Streitenden stieg in ein Fahrzeug und rammte den Einsatzwagen der Polizei. Anschließend flüchtete er zu Fuß weiter und verletzte dabei eine Beamtin am Arm. Schließlich hielt er einen Trecker an und setzte seine Flucht damit fort. Die Beamten konnten den Mann schließlich mit Pfefferspray überwältigen und festnehmen. Die Beamten sowie der Flüchtige wurden durch das Pfefferspray verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.07.2021 | 06:30 Uhr