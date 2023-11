Stand: 10.11.2023 09:38 Uhr Äpfel aus dem Alten Land dürfen nach Indien exportiert werden

Äpfel aus dem Alten Land könnten bald in Indien verkauft werden. Seit Anfang der Woche dürfen deutsche und damit auch Äpfel aus der Region nach Indien exportiert werden. Darüber hatte zuerst das "Altländer Tageblatt" berichtet. Nach Ansicht von Stefan Moje, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Elbe-Obst, ist der neue Absatzmarkt sehr wichtig für Landwirte an der Elbe. Moje glaubt, dass die niedersächsischen Äpfel dort gut ankommen werden. Ähnliche Sorten würden bereits von Holland und Belgien an Indien verkauft. Bis das auch für deutsche Landwirte möglich war, sei es ein langer Weg gewesen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium müsse solche Ausfuhren verhandeln und das sei recht zäh, sagte Moje. Neben Indien werde noch mit weiteren Ländern verhandelt - interessant seien zum Beispiel China und Mittelamerika, so der Elbe-Obst-Geschäftsführer.

