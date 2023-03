Achterbahn im Heidepark steckt fest - Fahrgäste gerettet Stand: 28.03.2023 17:30 Uhr Ein Tag nach dem Saisonstart ist am Sonntag im Heidepark Soltau die Achterbahn "Krake" stecken geblieben. Rettungskräfte mussten die Fahrgäste aus der Gondel evakuieren.

In sozialen Medien kursieren Videos, auf denen zu sehen ist, wie die Fahrgäste an einem Schienenberg in der Achterbahn sitzen und von Rettungskräften mit Rettungsgeschirr evakuiert werden. Zugedeckt sind sie mit Wärmedecken. Verletzt wurde nach Angaben des Parks niemand.

Heidepark: Technische Störung bei der "Krake"

Der Freizeitpark erklärte auf Anfrage des NDR Niedersachsen, dass es eine technische Störung gegeben habe. Details nannte der Park nicht. Es gebe jedoch kein grundsätzliches Problem bei der "Krake" und die Achterbahn sei noch am selben Tag wieder in Betrieb gegangen. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art im Heidepark. Auch die "Krake" ist nach Recherchen des NDR in Niedersachsen in den vergangenen Jahren schon einmal stecken geblieben.

