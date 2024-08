Abschied aus dem Landtag: Bernd Althusmann geht nach Kanada Stand: 29.08.2024 12:16 Uhr Er geht wieder: Der CDU-Abgeordnete Bernd Althusmann kehrt erneut der niedersächsischen Landespolitik den Rücken zu. Wieder zieht es ihn ins Ausland - dieses Mal nach Kanada.

"Ich folge hier meinem Herzen und meiner Leidenschaft für andere Länder, andere Kulturen", sagte Althusmann am Donnerstag bei seiner Verabschiedung im Niedersächsischen Landtag. In Kanada soll der 57-Jährige aus dem Wahlkreis Seevetal voraussichtlich im November die Büroleitung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung übernehmen. Bereits im Sommer 2013 hatte Althusmann Niedersachsen für einen Einsatz bei der Konrad-Adenauer-Stiftung verlassen, nachdem er Anfang des Jahres sein Mandat bei der Landtagswahl verloren hatte. Seinerzeit wurde er Leiter der Auslandsvertretung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Namibia.

Althusmann war Wirtschafts- und Kultusminister

Althusmann ist seit Jahren eine feste politische Größe in Niedersachsen: Von 2016 bis 2023 war er Landesvorsitzender der CDU. Bei den Landtagswahlen 2017 und 2022 war es als Spitzenkandidat angetreten - beide Male wurde die SPD aber stärkste Kraft und Stephan Weil blieb Ministerpräsident. Von 2017 bis 2022 war Althusmann in einer Großen Koalition Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Vor seinem Auslandsaufenthalt in Namibia war er von 2010 bis 2013 Kultusminister. "Als ganz junger und neuer Abgeordneter dieses hohen Hauses, 1994, habe ich stets gehofft, mit jedem Antrag die Welt zu verändern - das war unter Umständen nicht immer so", sagte Althusmann bei seiner Verabschiedung. Für ihn rückt Heike Koehler im Landtag nach.

