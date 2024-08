Stand: 21.01.2013 13:52 Uhr Kultusminister Althusmann verliert Mandat

Möglicherweise hat Gorleben den Ausschlag gegeben: Die Grünen haben in der Region um Lüneburg ein ganz starkes Ergebnis eingefahren. In der Stadt selbst holten sie 25 Prozent - ein Wert, der fast an die von SPD und CDU heranreicht. Apropos CDU: Direktkandidat Bernd Althusmann, amtierender Kultusminister, konnte seinen Promi-Bonus nicht nutzen. Er holte lediglich 33,1 Prozent, seine Herausforderin Andrea Schröder-Ehlers (SPD) zieht mit einem Ergebnis von 37,5 Prozent in den Niedersächsischen Landtag ein.

"Auch morgen geht die Sonne auf"

"Der Wahlkreis Lüneburg war immer schon ein schwieriger Wahlkreis, die letzten beiden Male habe ich ihn direkt gewonnen. Aber auch morgen geht die Sonne wieder auf", so Althusmann gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Doch nicht überall holten sich die Christdemokraten blutige Nasen. Im Wahlkreis Uelzen erhielt der alte und neue Direktkandidat von der CDU, Jörg Hillmer, 44,5 Prozent der Erststimmen. Auch hier verbesserten sich die Grünen stark. Bei den Zweitstimmen kamen die Grünen auf 12,2 Prozent - und verdoppelten damit fast ihr Ergebnis gegenüber der Landtagswahl 2008.

Absolute Mehrheit für Ex-Minister Ehlen

Der ehemalige Landwirtschaftsminister Hans-Heinrich Ehlen (CDU) konnte in seinem Wahlkreis Bremervörde mit 51,4 Prozent der Erststimmen die absolute Mehrheit holen. Auch bei den Zweitstimmen erreichte die CDU mit 44,9 Prozent ganze 17 Prozentpunkte mehr als die SPD.

