Stand: 30.08.2022 15:17 Uhr A7 zwischen Thieshope und Garstorf: Betonplatten gebrochen

Auf der A7 von Hamburg in Richtung Hannover kann es bis Mittwochmorgen zu erheblichen Staus kommen. Grund dafür sind zwei gebrochene Betonplatten zwischen den Anschlussstellen Thieshope und Garlstorf. Diese werden am Dienstag ab 16 Uhr ausgetauscht. Die Arbeiten sollen bis Mittwochmorgen um 6 Uhr dauern. In dieser Zeit wird nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Aktuell wird der Verkehr zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.08.2022 | 13:30 Uhr