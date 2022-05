Stand: 31.05.2022 07:22 Uhr A7 bei Soltau: Drei Verletzte bei Auffahrunfall an Stauende

Auf der A7 bei Soltau (Heidekreis) hat sich am Montagnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei ist ein Autofahrer in Fahrtrichtung Hannover an einem Stauende auf eine Sattelzugmaschine aufgefahren. Beide Insassen des Pkw wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer. Auch der Fahrer des Sattelzuges wurde laut Polizei leicht verletzt.

