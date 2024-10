Stand: 02.10.2024 12:01 Uhr A7: Rettungswagen prallt gegen Fahrbahnteiler - Patient verletzt

Am Dienstagmittag ist ein Krankenwagen beim Wechseln der Spur auf der A7 gegen einen Fahrbahnteiler gefahren. Dabei erlitt ein 67-jähriger Patient nach Angaben der Polizei schwerste Verletzungen. Er war mit zwei Rettungsdienstmitarbeiterinnen im Rahmen eines Krankentransports auf der Autobahn unterwegs. Die 22-jährige Fahrerin wollte laut Polizei "einen schnellen Spurwechsel vornehmen", um am Horster Dreieck weiter der A7 in Richtung Norden zu folgen. Dabei prallte der Transporter auf den Fahrbahnteiler zwischen der A1 und der A7. Die Fahrerin und ihre 26-jährige Kollegin verletzten sich leicht. Die Autobahn war während der Bergungsarbeiten für mehr als zwei Stunden gesperrt.

