Stand: 20.12.2023 13:17 Uhr A7: Drei Verletzte bei schweren Unfällen mit Lastwagen

Auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg ist es am Mittwochmorgen zu zwei schweren Verkehrsunfällen mit drei Verletzten gekommen. Bei Essel fuhr ein Lkw auf einen Sattelzug mit Anhänger auf, der wegen einer Reifenpanne auf dem Standstreifen stand. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Lkw dabei von der Fahrbahn und verlor seine Ladung, die sich auf der Autobahn verteilte. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten bildeten sich zwischenzeitlich 13 Kilometer Stau. Am Stauende zwischen Berkhof und Schwarmstedt fuhr ein Kühltransporter ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ungebremst unter einen Sattelzug. Der Fahrer des Transporters wurde dabei eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Bergungsarbeiten dauern an, zwischen Berkhof und Westenholz ist nur eine Spur frei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min