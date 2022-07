Stand: 19.07.2022 21:52 Uhr A39 nach Sperrung wegen Grasbrandes wieder frei

Die A39 ist von Lüneburg in Richtung Hamburg wegen eines Grasbrandes am Dienstagnachmittag gesperrt gewesen. Betroffen war der Abschnitt zwischen Handorf und Winsen-Ost. Dort behinderte Rauch die Sicht. Es kam zu Stau. Am Abend wurde die Strecke wieder freigegeben.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.07.2022 | 18:00 Uhr