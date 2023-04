Stand: 27.04.2023 06:50 Uhr A26 bei Stade: Ersthelfer retten Mann aus brennendem Auto

Auf der A26 bei Stade haben Ersthelfer einen Mann aus einem brennenden Auto gerettet. Nach Angaben der Polizei prallte der Pkw des 49-Jährigen am Mittwoch zwischen den Anschlussstellen Buxtehude und Neu Wulmsdorf gegen eine Leitplanke. Das Auto kam nach 300 Metern zum Stehen und ging in Flammen auf. Der Mann war wegen der Rauchgase zunächst nicht ansprechbar. Ersthelfer holten ihn aus dem Auto. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Pkw brannte aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.04.2023 | 07:30 Uhr