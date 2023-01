Stand: 30.01.2023 15:50 Uhr A1 bei Sittensen: Lkw-Fahrer fährt auf Sattelzug auf und stirbt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 ist am Montagmorgen ein 48-jähriger Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Heidenau fuhr der Mann nach Angaben der Polizei aus bisher ungeklärten Gründen auf einen Sattelzug auf. Er wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt und erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Die A1 war in Richtung Hamburg zeitweise gesperrt.

