Stand: 18.10.2021 08:49 Uhr A1: Gasbetriebener Lieferwagen gerät beim Tanken in Brand

An einer Autobahnraststätte an der A1 bei Tiste (Landkreis Rotenburg) ist ein gasbetriebener Lieferwagen beim Tanken in Brand geraten. Laut Feuerwehr wurde der Fahrer bei dem Unglück am Sonntagabend verletzt, er kam ins Krankenhaus. Er hatte seinen Transporter an der Rastanlage Ostetal betankt. Dabei brach aus unbekannter Ursache das Feuer aus. Mitarbeiter der Tankstelle konnten die Flammen schon vor Eintreffen der Feuerwehr weitestgehend löschen. So sei eine größere Katastrophe verhindert worden, sagte ein Sprecher. Die Polizei ermittelt nun, wie es zudem Feuer kommen konnte.

