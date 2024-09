Elbe-Hochwasser im Norden: Höchste Pegelstände wohl zum Wochenende Stand: 24.09.2024 17:12 Uhr In Norddeutschland werden die Pegelstände der Elbe zum Ende der Woche ansteigen. Doch trotz des Hochwassers in Osteuropa wird keine dramatische Lage erwartet. In Mecklenburg-Vorpommern erreicht die Elbe ihren Scheitelpunkt wohl in der Nacht zu Freitag.

von Sonja Puhl

Die Wasserstände der Elbe rund um Dömitz sind bereits kräftig gestiegen, wie NDR Reporter Christoph Kümmritz am Dienstagnachmittag vor Ort berichtete: "Vor gut einer Woche konnten wir hier noch einen Trampelpfad entlang laufen und uns näher an die Elbe heranbewegen. Seitdem ist das Wasser des Flusses um rund drei Meter gestiegen. Wir sind hier aktuell bei einem Wasserstand von 3,60 Meter." Prognosen zufolge bleiben die Wassermassen aber beherrschbar. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag werde die Scheitelwelle erwartet. Derzeit bestehe noch kein Bedarf, die Fluttore zu schließen. Eine Situation wie im zuletzt überfluteten Osteuropa werde Mecklenburg-Vorpommern wohl erspart bleiben.

Hochwasser in Lauenburg bleibt voraussichtlich aus

Auch die schleswig-holsteinische Stadt Lauenburg bleibt aller Voraussicht nach vom aktuellen Hochwasser der Elbe verschont. Man gehe davon aus, dass das Wasser bis Ende der Woche nur noch leicht steigen werde, sagte der für den Hochwasserschutz der Stadt zuständige Leiter des Ordnungsamtes, Christian Asboe. Ursprünglich war mit dem Hochwasserscheitel der Elbe bereits Anfang der Woche gerechnet worden. Am Dienstag betrug der Wasserstand am Pegel Hohnstorf nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 5,60 Meter. Bis Freitagabend soll der Wasserstand auf sechs Meter steigen, am Sonnabend dann auf 5,95 Meter fallen. Die an den Elbhang gebaute Stadt Lauenburg ist Hochwasser gewöhnt. Beim letzten Hochwasser Anfang 2024 hatte die Elbe einen Wasserstand von rund 7,90 Meter erreicht, das waren rund drei Meter mehr als normal. "Auch mit einem Pegelstand von sechs Metern hätten wir also noch keine Probleme, erst bei sieben Metern laufen in der Unterstadt die ersten Keller voll", sagte Asboe.

BSH: Lage in Geesthacht und Hamburg zunächst "nicht dramatisch"

Ludwig Schenk vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) geht davon aus, dass der höchste Wasserstand der Elbe in Geesthacht "in den nächsten Tagen" erreicht und dann einige Tage auf hohem Niveau bleiben werde. "Es ist eine langgestreckte Welle", sagte er am Dienstag im Gespräch mit NDR Info. Alles in allem rechnet Schenk aber zunächst mit keiner dramatischen Lage. Allerdings würden von der Nordsee mehrere Tiefdruckgebiete hereinziehen und der Deutsche Wetterdienst (DWD) warne ab Freitag vor Sturm. Damit erhöhen sich die Pegelstände der Elbe in Hamburg-St.-Pauli. Zum Wochenende werde dadurch auch in Geesthacht die Elbe weiter anschwellen. "Überschwemmungen könnten kommen, aber das ist noch nicht sicher", betonte Schenk.

Niedersachsen erwartet kein so großes Hochwasser wie etwa 2002

Auch in Niedersachsen rechnen die Deichverbände und der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Lüneburg mit keinem so großen Hochwasser wie 2002, 2006 oder 2013. "Die Böden sind momentan nicht extrem gesättigt und die Elbe in Niedersachsen hat derzeit niedrige Wasserstände und damit große Kapazitäten für die zu erwartenden Wassermassen", hieß es zuletzt vom NLWKN.

Umweltministerin: "Müssen über Deichrückverlegung und überflutete Auen reden"

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hatte sich am Sonntag im Interview bei NDR Info vorsichtig optimistisch gegeben: "Deichbau hat geholfen, das haben wir jetzt schon an der Elbe gesehen. Und ich setze sehr darauf, dass wir das jetzt auch an der Oder sehen können: Dass das, was seit 1997 investiert worden ist, auch tatsächlich wirkt und besser schützt." Seit 1997 seien Deiche seien gebaut, die an der Elbe massiv verstärkt, Spundwände eingezogen worden. Aber der frühere Deichbau sei nicht auf so enorme Wassermengen ausgelegt gewesen. Die Hochwasser seien größer geworden. "Wir werden über Überflutungspolder, Deichrückverlegung und überflutete Auen reden müssen", mahnte die Grünen-Politikerin. Wenn man den Flüssen, dem Hochwasser mehr Platz geben wollen - das dauere. "Überall ist ja irgendetwas: landwirtschaftliche Fläche, Siedlungen. Das geht nicht mit einem Fingerschnippen, das braucht ein paar Jahre." Die Klimakrise und notwendige Klimaanpassungen seien in Deutschland viel zu lange ignoriert worden. Das räche sich jetzt.

In Deutschland nimmt ab Überschreiten der Alarmstufe 1 an einem Vorhersagepegel die Hochwasservorhersagezentrale Elbe in Magdeburg die Arbeit auf. Aktuelle Informationen können auf dem länderübergreifenden Hochwasserportal eingesehen werden.

"Jahrhundertflut" 2002 erreichte auch Norddeutschland

Vor dem Elbe-Hochwasser vor 22 Jahren hatte es im Ost-Erzgebirge mehr als 300 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit geregnet. Zunächst hatte sich die Flutwelle von Tschechien kommend durch Dresdens Altstadt gewälzt, ehe sie am 21. August 2002 Norddeutschland erreichte - neun Tage nach den heftigen Niederschlägen im Erzgebirge und drei Tage, nachdem für die betroffenen Landkreise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Katastrophenalarm ausgerufen worden war. Hitzacker in Niedersachsen wurde damals besonders stark von den Wassermassen getroffen. Insgesamt richtete die "Jahrhundertflut" einen Schaden von 11,6 Milliarden Euro an.

