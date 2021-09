Stand: 13.09.2021 19:27 Uhr 80-jährige Passantin stirbt nach Unfall an Tankstelle

Eine Passantin, die vor einer Woche bei einem Unfall an einer Tankstelle in Lüneburg schwer verletzt worden war, ist jetzt gestorben. Wie die Polizei mitteilte, konnten ihr die Ärzte einer Hamburger Spezialklinik nicht mehr helfen. Die 80-Jährige war vergangene Woche an einer Tankstelle in Lüneburg vom Auto eines 77-Jährigen erfasst worden. Der Fahrer war demnach offenbar von der Bremse abgerutscht und hatte versehentlich Gas gegeben. Sein Auto raste rückwärts in den Verkaufsraum der Tankstelle und erfasste dabei die Frau.

