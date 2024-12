Stand: 19.12.2024 09:43 Uhr 450 Weihnachtskarten von Kindern für Lüneburger Seniorenheime

Vor einigen Wochen hatte der Briefzustell-Dienst Lünebote alle Viertklässler in Lüneburg dazu aufgerufen, weihnachtliche Postkarten zu gestalten und mit guten Wünschen zu versehen. Bedacht werden sollen damit mehrere Seniorenheime in der Stadt. Zusammengekommen sind rund 450 Stück, die nun verteilt werden. Gerade die Weihnachtszeit könne für viele ältere Menschen einsam sein, sagt der Initiator der Aktion, Alexander Vogt. "Die Schülerinnen und Schüler haben mit Farben, weihnachtlichen Motiven und persönlichen Grüßen ihre Verbundenheit gezeigt und hoffen so, den Seniorinnen und Senioren ein Lächeln zu schenken", so Vogt weiter.

