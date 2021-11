Stand: 14.11.2021 13:44 Uhr 44-jähriger Familienvater stirbt bei Unfall im Heidekreis

Bei Schneverdingen im Heidekreis hat es am Sonnabendmittag einen tödlichen Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, war ein 30-jähriger Lkw-Fahrer auf der Kreisstraße 26 offenbar teilweise auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Lastwagen stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, in dem eine Familie saß. Beide Fahrzeuge wurden jeweils nach rechts von der Straße geschleudert. Der 44-jährige Fahrer des Autos starb noch am Unfallort. Seine gleichaltrige Partnerin und das dreijährige Kind des Paars wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht.

