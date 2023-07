Stand: 21.07.2023 06:48 Uhr 41-Jährige zeigt ihren Ex-Freund wegen Vergewaltigung an

Eine 41-jährige Frau aus Rosengarten (Landkreis Harburg) hat eine Vergewaltigung bei der Polizei angezeigt. Demnach soll ihr Ex-Partner am Donnerstagnachmittag an ihrer Wohnungstür geklingelt haben. Als sie öffnete, soll er sich im Hausflur an der Frau vergangen haben. Die Polizei ermittelt.

