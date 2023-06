Stand: 07.06.2023 15:45 Uhr 3,8 Promille: Betrunkener Autofahrer schläft an roter Ampel ein

In Lüneburg hat es am Mittwochmorgen einen ungewöhnlichen Zwischenfall an einer Kreuzung gegeben. Nach Angaben einer Polizeisprecherin stand ein Auto im Bereich der Willy-Brandt-Straße auf einem Abbiegestreifen und fuhr trotz grüner Ampel nicht los. Zeugen schauten im Auto nach und stellten fest, dass der Fahrer schlief. Herbeigerufene Polizeibeamte weckten den 60-Jährigen auf und bemerkten, dass dieser offenbar stark betrunken war. Ein Atemalkoholtest mit einem Wert von mehr als 3,8 Promille bestätigte den Verdacht. Der Führerschein des Mannes wurde daraufhin beschlagnahmt.

