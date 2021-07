Stand: 12.07.2021 14:25 Uhr 35 Schweine nach Unfall bei Sittensen verendet

35 Schweine sind beim Unfall eines Schweinelasters am frühen Morgen bei Sittensen (Landkreis Rotenburg) verendet. Der Laster mit 120 Schweinen an Bord war nach Polizeiangaben offenbar zu schnell unterwegs und kippte in einer Kurve zwischen Nüttel und Ippensen um. Vier Tiere flohen aus dem Wagen in ein nahegelegenes Maisfeld und mussten von Landwirten und Feuerwehrleuten vor Ort eingefangen werden. Sie wurden schließlich auf andere Transporter geladen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.07.2021 | 15:00 Uhr