Stand: 12.05.2021 17:05 Uhr 34 Wolfsrudel in Niedersachsen bestätigt

In Niedersachsen leben mindestens 34 Wolfsrudel in freier Wildbahn. Auch in zwei weiteren Territorien - Wietzendorf im Heidekreis und Scheeßel im Kreis Rotenburg/Wümme - seien möglicherweise Wolfsrudel ansässig, teilte die Landesjägerschaft am Mittwoch zum Abschluss des Monitoringsjahres 2020/21 mit. Dort müssten aber noch Genetikproben abgewartet werden. Zudem wurden die beiden Wolfspaare bei Cuxhaven und Wendisch Evern (Landkreis Lüneburg) bestätigt.

