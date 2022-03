Stand: 29.03.2022 07:48 Uhr 27-Jähriger legt Feuer in Wohnung in Lüchow

Die Feuerwehr hat am Montagabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Lüchow gelöscht, bevor die Flammen auf das gesamte Gebäude überspringen konnten. Laut Polizei hatte ein 27-Jähriger gegen 19 Uhr in seiner Wohnung in dem Haus einen Brand gelegt und anschließend die Wohnung verlassen. Anwohner bemerkten dies und riefen daraufhin die Rettungskräfte. Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand in der Wohnung. An ihr entstand lediglich ein geringer Schaden, niemand wurde verletzt. Der 27-jährige Brandverursacher wurde noch am Abend in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Er hatte zuvor die Tat eingeräumt.

