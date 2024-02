26-Jähriger hinterlässt nach Unfall 200 Meter langes Trümmerfeld Stand: 10.02.2024 14:03 Uhr Eine 200 Meter lange Schneise der Verwüstung hat ein 26-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug im Buchholzer Stadtteil Holm-Seppensen im Landkreis Harburg hinterlassen - wahrscheinlich war er betrunken.

Nach Auskunft der Polizei Harburg habe der Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag offenbar infolge überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren. In der Ortsdurchfahrt kollidierte er unter anderem mit mehreren Straßenlaternen und einem Zaun. Erst ein Holzmast habe die Fahrt gestoppt, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag.

Strom um Unfallstelle wurde abgestellt

Alle drei Autoinsassen konnten laut Polizei aus eigener Kraft das demolierte Fahrzeug verlassen. Ein 25-jähriger Beifahrer sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer seien unverletzt geblieben. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, wegen der Schäden sei zeitweilig der Strom rund um die Unfallstelle abgeschaltet worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein des 26-Jährigen sei einbehalten worden, hieß es.

