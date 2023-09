23-Jähriger soll versucht haben, Mutter und Schwester zu töten Stand: 22.09.2023 15:10 Uhr Ein 23 Jahre alter Mann soll am Donnerstag in Amt Neuhaus (Landkreis Lüneburg) seine Mutter und seine Schwester mit einem Küchenmesser angegriffen haben. Die Polizei geht von versuchter Tötung aus.

Die 36-jährige Schwester wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt, auch die 60-jährige Mutter erlitt Verletzungen. Im Anschluss soll der Mann versucht haben, sich selbst zu töten. Während der Auseinandersetzung soll er zudem Feuer im Wohnhaus der Familie gelegt haben. Eine Postbotin, die zufällig Zeugin wurde, alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den Mann überwältigen und vorläufig festnehmen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

23-Jähriger ist in Untersuchungshaft

Die Schwester des Mannes wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Lüneburg geflogen, die Mutter kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus in Boizenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Ermittelt wird jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der 23-jährige mutmaßliche Täter habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Ermittlungen zum Hintergrund des Streits dauern an. Das Amtsgericht Lüneburg hat Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.09.2023 | 15:00 Uhr