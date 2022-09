Stand: 09.09.2022 08:03 Uhr 22-Jährige stirbt bei Unfall im Kreis Stade

Bei einem Unfall bei Hammah (Landkreis Stade) ist am Donnerstagnachmittag eine junge Autofahrerin gestorben. Laut Polizei hatte die 22-Jährige in einer langgezogenen Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, war ins Schleudern gekommen und gegen einen Baum geprallt. Feuerwehrleute aus Hammah, Himmelpforten und Mittelsdorf mussten die Frau mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreien. Sie starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer (0 41 44) 60 60 80 entgegen.

