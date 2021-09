Stand: 13.09.2021 10:43 Uhr 21-Jähriger stirbt in Buxtehude nach Sturz von Balkon

Ein 21-Jähriger ist beim Sturz aus dem sechsten Stock eines Wohnhauses im Landkreis Stade ums Leben gekommen. Laut Polizei war der junge Mann am Samstag in Buxtehude zum Rauchen auf den Balkon einer Wohnung gegangen, in der gerade gefeiert wurde. Aus noch ungeklärter Ursache fiel er über das Balkongeländer in die Tiefe. Die Ursache ist unklar. Die Ermittler schließen einen Suizid oder Fremdverschulden derzeit aus.

