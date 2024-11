Stand: 19.11.2024 09:36 Uhr 19-jähriger Autofahrer im Landkreis Stade schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Ahlerstedt (Landkreis Stade) ist am Montagabend ein 19-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben von Augenzeugen ist der Fahrer wohl einem Wildwechsel ausgewichen und mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Bei dem Aufprall wurde der junge Mann im Wagen eingeklemmt. Er musste den Angaben zufolge von Feuerwehrleuten aus Ahlerstedt und Ahrensmoor mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreit werden. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Die 17-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.

