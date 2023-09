Stand: 04.09.2023 07:22 Uhr 150 Einsatzkräfte bei Wohnungsbrand in Lüneburg

Bei einem Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Lüneburg sind am Sonntagabend vier Personen leicht verletzt worden. 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort und haben das Gebäude evakuiert. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich schnell unter Kontrolle bringen. Das Wohnhaus im Stadtteil Volgershall sei aber vorerst nicht bewohnbar. Die vier Verletzten erlitten den Angaben zufolge eine Rauchgasvergiftung. Sie wurden vor Ort behandelt. Für die Bewohner wurden Notunterkünfte organisiert. Das Feuer war gegen 19.30 Uhr ausgebrochen. Zuvor hatten Anwohner ein Explosionsgeräusch wahrgenommen. Erste Ermittlungen zur Brandursache lassen auf einen Defekt an einer E-Bike-Batterie schließen. Diese war in der betroffenen Wohnung zum Aufladen angeschlossen gewesen. Die Polizei schätzt die Schadenssumme auf etwa 50.000 Euro.

