1.400 Erstsemester starten an der Leuphana ins Studium Stand: 01.10.2020 10:44 Uhr Trotz der Corona-Pandemie hat sich die Leuphana in Lüneburg entschlossen, die neuen Studierenden auf dem Campus zu begrüßen.

Für die 1.400 Studienanfänger beginnt das Studium in Lüneburg mit der Einführungswoche. Um die Vorgaben zum Infektionsschutz einzuhalten, werden sie in kleine Gruppen aufgeteilt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Erstsemester können so alle Vorträge und Diskussionen der Startwoche per Video in den Seminarräumen der Uni verfolgen - organisiert haben das Studierende der Uni. Die Leuphana hat nach eigenen Angaben dazu ein Fernsehstudio im Libeskindbau eingerichtet.

Semesterstart in anderen Uni-Städten verschoben

Am 12. Oktober startet dann in Lüneburg die reguläre Vorlesungszeit - Seminare und Vorlesungen finden aber auch in diesem Semester vor allem online statt. Andere Universitäten in Niedersachsen, darunter Göttingen und Vechta, haben den Semesterstart coronabedingt in den November verschoben.

