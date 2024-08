13-Jähriger aus Hassendorf vermisst: Polizei bittet Bürger um Hilfe Stand: 14.08.2024 22:35 Uhr Die Polizei sucht im Landkreis Rotenburg (Wümme) nach einem vermissten 13-Jährigen aus Hassendorf. Felix wurde zuletzt am Mittwoch an seiner Schule in Sottrum gesehen.

Vom Schulgelände aus hat sich Felix in unbekannte Richtung entfernt. Der Junge ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Situation befinden. Die Polizei bittet die Anwohner in Hassendorf und Umgebung dringend, ihre Gärten, Gartenhütten, Garagen und andere unzugängliche Bereiche gründlich zu durchsuchen. Es ist möglich, dass sich der Junge dort versteckt hält oder in eine Notlage geraten ist. Auch ungenutzte Gebäude und Scheunen sollten überprüft werden. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (04261) 94 70 bei der Polizei in Rotenburg (Wümme) oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Beschreibung des vermissten 13-Jährigen

1,20 Meter groß

blonde Haare

blaue Brille

olivfarbenes Shirt mit schwarzen Punkten

hellbrauner Hoodie

kurze Tarnhose

blaue Sandalen

