Stand: 27.08.2024 10:34 Uhr 120 Kilogramm Zwiebeln gestohlen: Diebe ernten Gemüse selbst

Was macht man mit so vielen Zwiebeln? Rund 120 Kilogramm des Gemüses haben drei Männer am Sonntagabend in Steddorf im Landkreis Rotenburg gestohlen. Sie hätten die Zwiebeln auf einem Feld an einer Landesstraße selbst geerntet und in ihr Auto geladen, so die Polizei. Ein Zeuge beobachtete die Männer dabei und folgte ihnen bis zu einem Grundstück. Von dort seien zwei der drei Männer zu Fuß geflohen, so die Polizei - ein weiterer blieb am Auto zurück. Die alarmierte Polizei sicherte den Wagen mit einer Fahrzeugkralle. Gegen die drei Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. Was sie mit den vielen Zwiebeln wollten, ist auch der Rotenburger Polizei noch ein Rätsel, wie ein Sprecher auf Nachfrage des NDR Niedersachsen am Dienstagmorgen sagte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min