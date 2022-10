Stand: 10.10.2022 13:02 Uhr Unbekannte bohren Pkw-Tank an: Kraftstoff abgezapft

Am Sonntagnachmittag haben Diebe von einem auf einem Pendlerparkplatz an der A7 in Seevetal/Ramelsloh im Landkreis Harburg abgestellten Wagen rund 50 Liter Kraftstoff abgezapft. Dafür bohrten die Täter durch das Blech in den Tank des Autos, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge bemerkte starken Benzingeruch und wurde so auf das Loch in dem Wagen aufmerksam. Die Feuerwehr fing Reste des auslaufenden Kraftstoffes ab. Der Wagen wurde abgeschleppt. Der Schaden liegt laut Schätzungen der Polizei bei mindestens 1.500 Euro.

