Stand: 26.05.2024 13:45 Uhr Pflegeheim-Bewohner will rauchen - und verletzt sich schwer

Ein Bewohner eines Pflegeheims in Lüneburg hat sich schwerste Brandverletzungen zugefügt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte sich der 44-jährige Rollstuhlfahrer eigentlich nur eine Zigarette anzünden. Dazu verwendete er demnach allerdings einen gasbetriebenen Küchenbrenner und setzte versehentlich seine Kleidung in Brand. Laut Polizei griff ein Mitarbeiter des Pflegezentrums schnell ein und verhinderte Schlimmeres. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht zum Samstag.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.05.2024 | 13:00 Uhr