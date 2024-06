Sendedatum: 17.06.2024 08:30 Uhr Buxtehude startet Kampagne gegen Zigarettenkippen in der Stadt

Die Städtischen Betriebe in Buxtehude (Landkreis Stade) starten am Montag eine Kampagne gegen Zigarettenkippen auf der Straße. Bei der Aktion weisen Hinweisschilder in der Altstadt darauf hin, dass weggeworfenen Kippen in der Stadt über den Regenwasserkanal direkt in die Este geleitet werden. Außerdem gibt es Informationen über die Folgen für Mensch, Natur und Umwelt. Demnach vergifte ein einziger Zigarettenstummel 40 bis 60 Liter Wasser. In Tostedt im Landkreis Harburg gibt es schon eine vergleichbare Kampagne.

