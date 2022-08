Wahlplakate: CDU setzt Bildung und Sicherheit in den Fokus Stand: 08.08.2022 15:06 Uhr Die CDU hat ihre Wahlplakate für die Landtagswahl in Niedersachsen vorgestellt. Mit den Themen Schulpolitik, innere Sicherheit und Energie will die Partei am 9. Oktober punkten.

Spitzenkandidat Bernd Althusmann verspricht, dass mit einer CDU-geführten Landesregierung in Zukunft weniger Unterricht ausfallen würde. Beim Thema innere Sicherheit wollen die Christdemokraten beispielsweise stärker gegen Clankriminalität vorgehen. Anders als SPD und Grüne ist die CDU beim Thema Energie dafür, dass die verbliebenen drei Atomkraftwerke in Deutschland möglichst länger am Netz bleiben - zumindest einige Monate. Auf den Plakaten präsentiert sich Althusmann als bodenständiger Kümmerer.

VIDEO: Althusmann auf Sommerreise durch Niedersachsen (13.07.2022) (3 Min)

Umfrage sieht SPD vor CDU

Eine NDR Umfrage sah Anfang Juli die CDU mit 27 Prozent Zustimmung hinter der SPD (30 Prozent) als zweitstärkste Kraft in Niedersachsen. Die Grünen kamen auf 22 Prozent. FDP und AfD lagen knapp über der Fünf-Prozent-Hürde. In der noch laufenden Legislaturperiode regieren die Sozialdemokraten mit der CDU. Beide Seiten wollen diese Große Koalition möglichst nicht fortsetzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.08.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Niedersachsen Landtagswahl Niedersachsen