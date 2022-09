Ticker: Der Countdown zur Landtagswahl in Niedersachsen Stand: 19.09.2022 11:45 Uhr Zukunft der Pflege: Welche Konzepte haben die Parteien?

Weitere Informationen AfD - eine Bilanz nach fünf Jahren Opposition Erstmals ist die AfD im Niedersächsischen Landtag vertreten. Doch die Fraktion zerlegt sich in internen Machtkämpfen. mehr

Zu Beginn der Corona-Pandemie wurden Pflegekräfte bejubelt, seither arbeiten sie an der Belastungsgrenze. Wie können die Arbeitsbedingungen verbessert und mehr Menschen für den Beruf begeistert werden? Die Parteien in Niedersachsen haben für die Zukunft der Pflege unterschiedliche Konzepte und Ideen.

Weitere Informationen Pflege in Niedersachsen - das wollen die Parteien Wie können Arbeitsbedingungen verbessert und mehr Menschen für den Beruf begeistert werden? Ein Überblick über die Pläne. mehr

Neue Rolle: Die Bilanz der Grünen in der Opposition

Die Grünen in Niedersachsen mussten sich zunächst in ihrer neuen Rolle als Mäkler statt Macher zurechtfinden. Führende Köpfe verließen die Fraktion. Am Ende steht ein "knallharter Machtanspruch".

Weitere Informationen Grüne - eine Bilanz nach fünf Jahren Opposition Die Grünen mussten sich erst in ihre neue Rolle als Oppositionspartei einleben. Corona spielte ihnen dabei in die Karten. mehr

Wie fällt die Bilanz der FDP aus?

Die FDP hat ihre Oppositionsrolle im Niedersächsischen Landtag in den vergangenen fünf Jahren ausgefüllt. Beispielsweise in der Corona-Politik zeigte sie der Landesregierung Grenzen auf.

Weitere Informationen FDP - eine Bilanz nach fünf Jahren Opposition Die Liberalen haben die Landesregierung zuweilen in Bedrängnis gebracht - und Gemeinsamkeiten mit den Grünen entdeckt. mehr

Wahlkampf-Auftakt der CDU in Osnabrück

Spitzenkandidat Bernd Althusmann war gemeinsam mit dem CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz in der Osnabrücker Innenstadt. Vor rund 300 Zuschauenden forderte Merz einen Preisdeckel für Energie.

VIDEO: CDU-Wahlkampfauftakt: Merz kämpft für Althusmann in Osnabrück (3 Min)

Fünf Jahre Opposition: Wie sieht die Bilanz der AfD aus?

Machtkämpfe spalten die AfD in Niedersachsen. Weil drei Mitglieder die Fraktion verlassen, ist sie im Landtag nur noch als Gruppe vertreten. Der Verfassungsschutz listet die AfD als Verdachtsobjekt.

Weitere Informationen AfD - eine Bilanz nach fünf Jahren Opposition Erstmals ist die AfD im Niedersächsischen Landtag vertreten. Doch die Fraktion zerlegt sich in internen Machtkämpfen. mehr

Hunderte Wahlhelfer fehlen noch

Fünf Wochen vor der Landtagswahl haben einige Städte und Landkreise noch nicht genügend Wahlhelfer - das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) unter rund 30 Kommunen ergeben. Mehr als ein Dutzend Städte und Landkreise suchten demnach noch Freiwillige. Viele Kommunen gaben auch an, dass sie für diese Wahl mehr Helfer bräuchten als für die Landtagswahl 2017, weil sie mit einer großen Zahl an Briefwählern rechnen. Das Auszählen dieser Stimmen ist aufwendiger.

Weitere Informationen Landtagswahl: Viele Kommunen suchen noch Wahlhelfer Einigen Landkreisen und Städten in Niedersachsen fehlen mehr als 100 Helfer. Die Briefwahl erfordert mehr Freiwillige. mehr

NDR Sonntagsfrage: SPD bleibt vor CDU, Grüne verlieren

Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, würde die SPD mit 31 Prozent erneut stärkste Kraft im Landtag werden - im Vergleich zur letzten Sonntagsfrage legt die Partei damit um einen Prozentpunkt zu. Die CDU bleibt bei 27 Prozent. Die Grünen verlieren drei Prozentpunkte und kommen jetzt auf 19 Prozent. Auch die FDP verliert einen Prozentpunkt und landet bei sechs Prozent. Die AfD legt um einen Prozentpunkt zu und liegt damit bei 7 Prozent. Die Linke würde mit 4 Prozent knapp den Einzug in den Landtag verpassen. Eine Mehrheit der Befragten ist zudem dafür, dass die Atomkraftwerke erst einmal weiterlaufen. Selbst bei den Anhängern der Grünen haben die bestehenden Ausstiegspläne keine Mehrheit mehr.

Weitere Informationen NDR Umfrage: SPD bleibt weiter vor der CDU, Grüne schwächer Bei der Sonntagsfrage ist die SPD weiter vorn. Und was die Atomkraftwerke angeht, wird sich eine Partei die Augen reiben. mehr

Infos zur Landtagswahl in einfacher Sprache

Eine Wahlhilfebroschüre soll Menschen mit Lernbehinderung das Thema Landtagswahl näherbringen. "Niedersachsen wählt. Wählen Sie mit" ist der Titel der Broschüre, die das Prozedere rund um die Wahl anhand von Illustrationen, Wissens- und Infokästen erläutert. Hier geht es zum Download.

Weitere Informationen Landtagswahl: Info-Broschüre für Menschen mit Behinderung Fragen zur Wahl werden dort in leichter Sprache beantwortet. Die Wahlhilfebroschüre kann online heruntergeladen werden. mehr

Thema Landwirtschaft - welche Pläne haben die Parteien?

In Niedersachsen nimmt die Landwirtschaft einen großen Stellenwert ein. Die Branche ist im Wandel: mehr Tierschutz, mehr Arten- und Umweltschutz und gleichzeitig steigende Energie- und Personalkosten. Wie wollen die Parteien die Branche durch den Wandel begleiten? Ein Blick in die Wahlprogramme:

Weitere Informationen Landwirtschaft in Niedersachsen - das wollen die Parteien Tierwohl, Arten- und Umweltschutz, steigende Kosten: Wie wollen die Parteien den Wandel begleiten? Ein Überblick. mehr

AfD startet ihren Wahlkampf in Uelzen

Zum Wahlkampfauftakt der AfD in der Stadthalle Uelzen war AfD-Bundeschef Tino Chrupalla zu Gast. Thema war unter anderem die Energiekrise und ihre Folgen. Vor der Stadthalle demonstrierten 150 Menschen gegen die Partei.

Weitere Informationen 1 Min Wahlkampfauftakt der AfD in Uelzen AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla kam persönlich und erläuterte seine Ziele: Gasumlage abschaffen und Nord Stream 2 öffnen. 1 Min

Grüne wollen 1. Klasse in Regionalzügen abschaffen

Diese Forderung haben die Grünen in ihr Programm zur Landtagswahl am 9. Oktober aufgenommen. "Diese Zwei-Klassen-Einteilung der Bahn im Nah- und Regionalverkehr passt nicht mehr in die heutige Zeit", sagte Grünen-Landeschef Hanso Janßen. Es wirke "anachronistisch, wenn wir oftmals fast leere Waggons der Regionalbahnen durch die Gegend fahren, während gleichzeitig Abteile überfüllt sind".

Weitere Informationen Grüne wollen 1. Klasse in Regionalzügen abschaffen Die Einteilung passe nicht mehr in die Zeit. Auf eine Umfrage von NDR.de gab es viele Reaktionen - mit knappem Ergebnis. mehr

Weil zu steigendem Strompreis: Staat muss einschreiten

Anders als Gas stehe Strom in ausreichender Menge zur Verfügung. Weil geht deshalb davon aus, dass der Anstieg mit Spekulationen zusammenhängt. Er fordert, dass der Staat schnell und konsequent einschreitet und hält eine Anpassung der Regeln der Strombörse für notwendig. Auch ein Aussetzen des Stromhandels und eine vorübergehende staatliche Preisregulierung kämen aus Weils Sicht in Betracht.

Weitere Informationen Weil zum Strompreis: Staat muss sofort einschreiten Strom sei ausreichend verfügbar. Weil vermutet "riesige Spekulationsgewinne". FDP will Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke. mehr

Wahlkampfauftakt der SPD - mit Kanzler Scholz

Thema auf der Veranstaltung in Cuxhaven war unter anderem die Energiekrise. Zum Wahlkampfauftakt kam auch Bundeskanzler Olaf Scholz.

Weitere Informationen 4 Min SPD lädt zum Wahlkampfauftakt in Cuxhaven Ministerpräsident Weil bekam dabei Unterstützung von Bundeskanzler Scholz. Reporter Marco Heuer berichtet. 4 Min

Grüne starten in Hannover in den Wahlkampf

Umfragen sehen die Grünen aktuell in Niedersachsen bei 20 Prozent plus X. Die Basis glaubt an einen Regierungswechsel. Zum Wahlkampfauftakt an den Maschsee in Hannover kam auch die Bundesvorsitzende Ricarda Lang.

Weitere Informationen 3 Min Wahlkampfauftakt der Grünen in Hannover Bei der letzten Landtagswahl 2017 landete die Partei mit 8,7 Prozent in der Opposition. Dieses Mal soll mehr drin sein. 3 Min

Thema Fachkräftemangel - welche Pläne haben die Parteien?

Personal fehlt, Stellen können nicht besetzt werden: Der Fachkräftemangel wird sich künftig noch weiter verstärken. Wie wollen die Parteien das Problem in den kommenden fünf Jahren angehen? Ein Blick in die Wahlprogramme.

Weitere Informationen Fachkräftemangel in Niedersachsen - das wollen die Parteien Mit Zuwanderung, Digitalisierung und Bezahlung wollen die Parteien dem Phänomen begegnen. Ein Überblick über die Pläne. mehr

GEW vor Schulstart: 10.000 Beschäftigte fehlen

Drei Tage vor dem Beginn des neuen Schuljahres macht die Bildungsgewerkschaft GEW auf Probleme an den Schulen aufmerksam: Es fehlten rund 10.000 Beschäftigte. Die Gewerkschaft fordert eine gemeinsame Investitionsoffensive von SPD, CDU, FDP und Grünen - in Höhe von einer Milliarde Euro. Allen vier Parteien wirft sie vor, in den unterschiedlichen Regierungs-Konstellationen gemeinsam versagt zu haben. Welche Bildungs-Vorhaben die Parteien im Falle einer Regierungsbeteiligung nach der anstehenden Landtagswahl haben, können Sie auf dieser Seite nachlesen:

Weitere Informationen Bildung in Niedersachsen - das wollen die Parteien Chancengleichheit in Schulen, digitales Lernen, dritte Kraft in Kitas: Ein Überblick über die Positionen der Parteien. mehr

Was hat sich im Wahlkampf über die Jahre verändert?

Weitere Informationen 4 Min Wahlkampf damals und heute - ein Vergleich Die Expertin für Neuro-Marketing Gesa Lischka erklärt, wie wenig sich die Strategie über die Jahre verändert hat. 4 Min

Weil: Wirkung bisheriger Entlastungen bei Geringverdienern unterdurchschnittlich

Es ist Wahlkampf, und auch Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende dürfen wählen. Niedersachsen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat nun gefordert, vor allem Geringverdiener und eben Rentner und Rentnerinnen in den Blick zu nehmen. Es bedürfe "dringend erneute Einmalzahlungen für Geringverdienende, insbesondere für Rentnerinnen und Rentner." In Kürze will die Bundesregierung das dritte Entlastungspaket schnüren. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will "Bedürftigen und der arbeitenden Mitte" unter die Arme greifen.

Weitere Informationen Hohe Energiekosten: Weil fordert Einmalzahlungen für Rentner Der Bund plant ein drittes Entlastungspaket. Zu möglichen Leistungen für Rentner bleibt Finanzminister Lindner zurückhaltend. mehr

Zahlen erst beim Check-In: Landesregierung will Fluggast-Rechte stärken

Auch so kurz vor der Landtagswahl startet die Große Koalition noch eine gemeinsame Initiative zum Verbraucherschutz: Bislang müssen Flüge bezahlt werden, wenn sie gebucht werden - teils Monate vor dem eigentlichen Flug. Niedersachsen will das ändern und einen Vorschlag im Bundesrat einbringen, wonach erst beim eigentlichen Einchecken am Flughafen bezahlt wird. Denn Flugausfälle gingen fast immer zu Lasten der Reisenden, sagte Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) dem "Handelsblatt" zufolge. Die Idee hinter der Initiative: Fällt ein Flug aus, müssen die Menschen nicht wie bislang ihrem Geld hinterherrennen - sondern zahlen erst gar nicht.

Weitere Informationen Niedersachsen will Vorkasse für Flugtickets abschaffen Die Landesregierung hat eine entsprechende Bundesratsinitiative beschlossen. Bezahlt werden soll erst beim Check-in. mehr

Landeswahlausschuss gibt zugelassene Landeslisten bekannt

Von 23 Parteien, die bereits zur Wahl des Niedersächsischen Landtags zugelassen sind, haben 16 eine Landesliste eingereicht. Zwei Kleinparteien hatten jedoch nicht genügend Unterschriften vorzuweisen - der Wahlausschuss hat ihre Liste abgelehnt. Zur Wahl antreten dürfen sie dennoch - mit Direktkandidaten und -kandidatinnen in ihren Wahlkreisen. Die Landesliste der AfD wurde hingegen zugelassen.

Weitere Informationen Niedersachsen: 14 Landeslisten für Landtagswahl zugelassen Die Landeslisten zweier Kleinparteien hat der Landeswahlausschuss nicht zugelassen. Spannend wurde es für die AfD. (12.08.2022) mehr

NDR Sommerinterview mit FDP-Spitzenkandidat Birkner

Stefan Birkner spricht mit dem NDR über Wege aus der Energiekrise, Baustellen in der Bildungspolitik und das Familienleben in Wahlkampfzeiten.

Weitere Informationen Birkner im Sommerinterview: Brennelemente für AKW bestellen Der NDR Niedersachsen bittet die Parteispitzen zum sportlichen Interview. Den Abschluss macht Stefan Birkner von der FDP. mehr

"Niedersachen": Panne bei Wahlplakaten der Grünen

Die Grünen haben damit begonnen, ihre Wahlplakate aufzuhängen. Was offenbar niemandem aufgefallen war: Der Fehlerteufel hatte sich bei einem der Plakate eingeschlichen. Abgebildet darauf ist die Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg. Unter ihrem Namen steht der Slogan: "Aus Hannover. Für Niedersachen." Das zweite "s" in Niedersachsen fehlt.

Weitere Informationen Grüne starten mit Missgeschick in Landtagswahlkampf Panne für die Grünen in Hannover vor der Landtagswahl im Oktober: Wahlplakate wurden mit Rechtschreibfehler gedruckt. mehr

CDU stellt Wahlplakate vor

Auf den Plakaten thematisiert die CDU unter anderem die Schulpolitik, innere Sicherheit und Energie.

Weitere Informationen Wahlplakate: CDU setzt Bildung und Sicherheit in den Fokus Die Christdemokraten haben ihre Wahlplakate für die Landtagswahl vorgestellt. Auch das Energie-Thema spielt eine Rolle. mehr

AfD stellt Wahlprogramm vor

Themen der AfD sind etwa Energie-Sicherheit, sexuelle Bildung von Schulkindern und der öffentlich-rechtliche Rundfunk.

Weitere Informationen AfD Niedersachsen stellt Wahlprogramm für Landtagswahl vor Energie-Sicherheit, Sexualunterricht in der Schule und Bürokratie-Abbau - das sind drei der Themen im Programm der AfD. mehr

Wahlprogramme von SPD, CDU, Grünen und FDP im Vergleich

NDR Sommerinterview mit SPD-Spitzenkandidat Weil

Ministerpräsident Stephan Weil spricht mit dem NDR in Niedersachsen über die Chancen des Landes in der Energiekrise - und über seine Arbeitstage als Ministerpräsident.

Weitere Informationen Weil: "Werden Energiekrise nach zwei Jahren überwunden haben" Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Weil schwingt beim sportlichen NDR Sommerinterview den Ping-Pong-Schläger. mehr

Was bisher geschah ...

... können Sie im ersten Teil des Tickers zur Landtagswahl nachlesen, der hier direkt folgt.

Was bisher geschah April bis Juli: Der Ticker zur Landtagswahl in Niedersachsen Termine, Themen und Ereignisse gibt es bereits Wochen vor der Wahl. In diesem Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden. mehr

Weitere Informationen zur Landtagswahl in Niedersachsen Niedersachsen: Alles Wichtige zur Landtagswahl am 9. Oktober Am 9. Oktober 2022 ist Landtagswahl. Der aktuelle NiedersachsenTrend sieht die SPD mit dünner Mehrheit vor der CDU. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.10.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Niedersachsen Landtagswahl Niedersachsen