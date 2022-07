Sommerinterview Althusmann: Neun-Euro-Ticket auf Dauer denkbar Stand: 14.07.2022 06:00 Uhr Bei den NDR Sommerinterviews geht es um Politisches und Persönliches. Zum Auftakt: Bernd Althusmann (CDU) über das Neun-Euro-Ticket, die drohende Gaskrise - und seine Vergangenheit als Kampfsportler.

von Torben Hildebrandt und Hilke Janssen

Konzentrieren, zielen, Kugeln werfen: Das ist neu für Althusmann, im Boule hat er bisher nicht so viel Übung. Der CDU-Landesvorsitzende tritt im sportlichen Gespräch gegen Martina Thorausch an, Leiterin der Redaktion Landespolitik beim NDR in Hannover. Althusmann hat Erfahrung in robusteren Sportarten: "Ich habe viele Jahre Kampfsport gemacht: Jiu Jitsu, Karate und auch ein bisschen Boxen. Boxen ist das beste Konditionstraining, das es gibt", erzählt Althusmann. "Ich überlege, ob ich es wieder beginne."

Kampfansage an SPD und Ministerpräsident Weil

Auch in Richtung SPD macht Althusmann eine Kampfansage, er will Ministerpräsident Stephan Weil bei der Landtagswahl im Herbst ablösen. Die SPD liegt in Umfragen vorne, aber Althusmanns CDU hat zuletzt aufgeholt. "Es wird sich auszahlen, dass wir bis zum 9. Oktober alles geben werden. Von daher habe ich gute Chancen, Ministerpräsident zu werden", sagt der Herausforderer. Sollte der Plan nicht aufgehen, hat Althusmann nach eigenen Worten keinen Plan B: "Darüber denke ich nicht nach. Wer schon die Niederlage einkalkuliert, will am Ende auch nicht gewinnen."

Günstige Bus- und Bahntickets auf Dauer

Althusmann spricht im Sommerinterview über verschiedene landespolitische Pläne - über mehr Fachkräfte für die Kitas zum Beispiel, über eine Unterrichtsgarantie an den Schulen und über ein Pflegegeld für alte und kranke Menschen. Deutlich wird der CDU-Politiker beim Thema Nahverkehr: Althusmann kann sich vorstellen, das Neun-Euro-Ticket oder vergleichbare Spar-Angebote auf Dauer anzubieten. "Ich bin durchaus dafür, dass wir das Neun-Euro-Ticket verlängern", sagt er. Allerdings will Althusmann ein Gesamtkonzept, das bezahlbar ist und langfristig trägt. "Wir müssen dann die Tarifstrukturen in ganz Niedersachsen, in ganz Deutschland so anpassen, dass jeder Bürger einfach ein Ticket über seine App zu einem vernünftigen Preis bekommt", erklärt Althusmann. "Da bin ich dabei." Der CDU-Landesvorsitzende sieht bei günstigen Nahverkehrs-Tickets die Ampelkoalition in Berlin am Zug. Er kann sich aber auch vorstellen, dass die fünf norddeutschen Länder vorangehen und gemeinsame Tarife auf den Weg bringen.

Gaskrise: "Situation ist wirklich ernst"

Ein weiteres Thema beim NDR Sommerinterview ist die drohende Energiekrise. "Die Situation ist wirklich ernst. Das ist auch keine Schwarzmalerei. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es Versorgungsengpässe gibt", sagt Althusmann. Und weiter: "Die Verbraucher werden weiterhin versorgt, das wird versucht. Aber wenn die Glasindustrie, die Stahlindustrie oder die chemische Industrie abgestellt werden würden, dann droht für viele Menschen eine echte Krisensituation." Wegen der steigenden Preise, sagt Althusmann, müsse die Ampel-Regierung im Bund die Menschen stärker entlasten: "Das ist das größte Thema im Moment. Die Menschen sind in großer Sorge: Kann ich mir ein ganz normales Leben überhaupt noch leisten oder sitze ich im Winter mit kalter Heizung da?"

