Stand: 06.01.2022 09:02 Uhr SPD-Fraktionschefin Johanne Modder kündigt Rückzug an

Nach fast 20 Jahren als direkt gewählte Abgeordnete will die SPD-Fraktionschefin im niedersächsischen Landtag, Johanne Modder, bei nächsten Landtagswahl im Oktober nicht mehr antreten. Dies berichten das Politikjournal "Rundblick" und die "Hannoversche Allgemeine Zeitung". Die 61-Jährige habe ihre Entscheidung gegenüber Parteigremien angekündigt, hieß. In einem Schreiben an die Mitglieder ihres Wahlkreises teilte sie demnach mit, dass es Zeit für einen Generationenwechsel sei. In den vergangenen Jahren sei "die Familie ein bisschen kurz gekommen", so Modder. Die gelernte Verwaltungsangestellte steht seit 2013 an der Spitze der SPD-Fraktion. In der Kommunalpolitik will sie weiter aktiv bleiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.01.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD Landtagswahl Niedersachsen