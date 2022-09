Landtagswahl in Niedersachsen: Der Wahl-O-Mat geht online Stand: 07.09.2022 14:53 Uhr Vor der Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober stellen sich viele Wähler die Frage, welcher Partei sie ihre Stimme geben sollen. Um diese Entscheidung zu erleichtern, gibt es den Wahl-O-Mat.

von Tina Alfes

SPD, CDU, Grüne, FDP, AfD oder Die Linke? Oder besser eine der kleineren Parteien? Wer sich über die Positionen der einzelnen Parteien informieren will, kann das mithilfe des Wahl-O-Mats machen. Das spezielle Wahlhilfe-Tool für die Landtagswahl in Niedersachsen ist ab morgen online. Das Programm gibt es bereits seit 2002 für Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen. Ab ca. 11:30 Uhr können Sie das Tool hier und in der NDR Niedersachsen-App nutzen.

38 Thesen zu ausgewählten Themen

Organisiert wird der Wahl-O-Mat von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ein Redaktionsteam aus 20 Jungwählerinnen und -wählern sowie Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Bildung entwickeln in diversen Workshops 38 Thesen. Ausgewählt werden Themen, bei denen sich die Parteien besonders gut voneinander unterscheiden. Als Grundlage dienen die Parteiprogramme sowie Nachfragen, die die Redaktion an die einzelnen Parteien richtet.

