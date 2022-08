Landtagswahl: Info-Broschüre für Menschen mit Behinderung Stand: 30.08.2022 12:41 Uhr Eine sogenannte Wahlhilfebroschüre soll Menschen mit Behinderung zur Stimmabgabe bei der Landtagswahl ermutigen. "Niedersachsen wählt. Wählen Sie mit" richtet sich an Menschen mit Lernbehinderung.

Mithilfe von vielen Illustrationen, Wissens- und Infokästen sollen Betroffene über das Wahlverfahren informiert werden. Die 28 Seiten umfassende Broschüre ist in leichter Sprache verfasst. Fragen wie "Was macht der Landtag eigentlich?", "Wer ist wahlberechtigt?" und "Was steht auf dem Stimmzettel und wie funktioniert die Stimmabgabe?" werden darin beantwortet.

VIDEO: Wahlkampf damals und heute - ein Vergleich (21.08.2022) (4 Min)

Fünf Verbände stecken dahinter

Herausgegeben wird "Niedersachsen wählt. Wählen Sie mit" vom Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen, der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen, der Lebenshilfe Niedersachsen, dem niedersächsischen Blinden- und Sehbehindertenverband sowie dem Behindertensportverband Niedersachsen.

Kostenlos und online abrufbar

Die Wahlhilfebroschüre kann online heruntergeladen werden. Gedruckte Exemplare können zudem beim SoVD in Niedersachsen unter der Telefonnummer (0511) 70 14 893 oder per Email (sozialpolitik@sovd-nds.de) bestellt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.10.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Niedersachsen Landtagswahl Niedersachsen