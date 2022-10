Landtagswahl: Grünen-Spitzenkandidatin Hamburg holt Direktmandat Stand: 09.10.2022 22:12 Uhr So haben die Menschen in Hannover und in der Weser-Leine-Region gewählt. Auf dieser Seite finden Sie im Laufe des Abends alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen, alle gewonnenen Direktmandate und Videos.

Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg holt das Direktmandat im Wahlkreis Hannover-Mitte und setzt sich gegen den Landtagsabgeordnete Alptekin Kirci durch. Der SPD-Mann war der bisherige Direktwahlabgeordnete und holte nun nur 29,1 Prozent - 4,4 Prozentpunkte weniger als Hamburg. In sämtlichen weiteren Wahlkreisen in und um Hannover verzeichneten die Grünen zum Teil kräftige Stimmenzuwächse.

Ergebnisse Direktmandate und Zweitstimmen in Ihrem Wahlkreis

SPD holt vier von fünf Wahlbezirke in Hannover

Mit großen Vorsprung - und wenig überraschend - sichert sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) den direkten Einzug in den neuen Landtag. Insgesamt liegen die Sozialdemokraten in den Wahlbezirken der Stadt Hannover bei den Erststimmen mit 33,8 Prozent deutlich vor der CDU mit 21,5 Prozent. Die Grünen kommen auf 26,5 Prozent - ähnlich viel wie bei den Zweitstimmen. Dort holt die SPD 31,0 Prozent.

SPD liegt auch in Wahlbezirken der Region Hannover vorne

In den Wahlbezirken der Region Hannover kommt die SPD auf noch mehr Erststimmen: 36,24 Prozent der Wahlberechtigten machten dort ihr erstes Kreuz bei den Sozialdemokraten, 30,42 Prozent bei der CDU. Auf die Grünen entfallen 13,15 Prozent der Stimmen, auf die FDP 4,64 Prozent, die AfD kommt auf 11,06 Prozent. Bei den Zweitstimmen kommt die SPD auf 34,40 Prozent, gefolgt von der CDU mit 27,33 Prozent.

Konkret in die Region geschaut: In Laatzen gewinnt Silke Lesemann (SPD) das Direktmandat, in Langenhagen Tim Wook (SPD) und in Garbsen/Wedemark Rüdiger Kauroff, ebenfalls SPD. In Hildesheim gewinnt Antonia Hillberg das Direktmandat für die SPD.

CDU-Direktmandat in Celle Stadt

SPD-Kultusminister Grant Hendrik Tonne sichert sich im Landkreis Schaumburg mit 35,7 Prozent der Erststimmen nur knapp den direkten Einzug ins Landesparlament. In der Stadt Celle gewinnt CDU-Direktkandidat Alexander Johann Wilhelm Wille knapp mit 28,8 Prozent vor Christoph Engelen mit 27,2 Prozent.

Bereits bei der Landtagswahl 2017 hatte die SPD in der Region Hannover/Weser-Leinegebiet als stärkste Partei abgeschnitten. Bei den Zweitstimmen holten die Sozialdemokraten 38,9 Prozent. Die CDU kam auf 30,8 Prozent. Es folgten die Grünen mit 9 Prozent, die FDP mit 7,4 Prozent und die AfD mit 6,6 Prozent.

