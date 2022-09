Landtagswahl: Es geht auch um die Zukunft der Schulen Stand: 21.09.2022 06:30 Uhr Wie soll Bildung in Niedersachsen in den kommenden fünf Jahren gestaltet werden? Darüber diskutieren Politikerinnen und Politiker am Mittwoch im "Talk zur Wahl", der "Hallo Niedersachsen"-Sondersendung.

Die Unterrichtsversorgung in Niedersachsen hat im vergangenen Jahr ihren Tiefpunkt erreicht: Sie war so schlecht wie seit 20 Jahren nicht mehr. Auch die Inklusion wird immer wieder zum Streitpunkt in Niedersachsen: Soll die Förderschule Lernen nun bestehen bleiben oder doch besser abgeschafft werden? Und wie kann die Digitalisierung in den Schulen eigentlich gelingen? Die Themen für die Landtagswahl am 9. Oktober sind groß - doch welche Ideen haben die Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker aus Niedersachsen für den Bildungsbereich? Moderatorin Christina von Saß hakt nach - am Mittwoch um 19.30 Uhr im "Talk zur Wahl" - der "Hallo Niedersachsen"-Sondersendung.

Das sind die Gäste

Grant Hendrik Tonne , SPD, Kultusminister

, SPD, Kultusminister Christian Fühner , CDU, Bildungspolitischer Sprecher

, CDU, Bildungspolitischer Sprecher Julia Willie Hamburg , Grüne, Spitzenkandidatin

, Grüne, Spitzenkandidatin Stefan Birkner , FDP, Spitzenkandidat

, FDP, Spitzenkandidat Harm Rykena, AfD, Abgeordneter

