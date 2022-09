Landtagswahl: Ausblick auf den 9. Oktober - Rückblick auf 2017 Stand: 12.09.2022 17:49 Uhr Am 9. Oktober ist Landtagswahl in Niedersachsen. Am Wahlabend finden Sie hier die aktuellen Ergebnisse aus Ihrer Region. Und bis dahin blicken wir zurück: Wie hat der Nordwesten 2017 abgestimmt?

Die CDU konnte sich mit den Direktmandaten in Cloppenburg und Vechta behaupten. So gewann Christoph Eilers den Wahlkreis 67 (Cloppenburg) mit 60,8 Prozent der Erststimmen. Im Wahlkreis 66 (Cloppenburg-Nord) holte CDU-Kandidat Karl-Heinz Bley mit 48,1 Prozent das Direktmandat. Im Wahlkreis 68 (Vechta) gewann Stephan Siemer (CDU) 2017 mit 60,2 Prozent. In Vechta holten die Christdemokraten damals mit 57,5 Prozent auch ihr landesweit stärkstes Zweitstimmenergebnis.

SPD 2017 stark in Emden und Aurich

Die SPD dagegen knüpfte bei der Landtagswahl 2017 in Emden und Aurich an gewohnte Ergebnisse jenseits der 50-Prozentmarke an. Im Wahlkreis 86 (Aurich) gewann SPD-Kandidat Wiard Siebels damals mit 52,5 Prozent. Im Wahlkreis 84 (Leer/Borkum) löste die SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Johanne Modder, mit 53,7 Prozent souverän das Direktticket in den Landtag. Der stärkste SPD-Zweitstimmen-Wahlkreis war nach der Wahl 2017 erneut Emden/Norden mit 49,4 Prozent, das waren noch einmal 3,0 Prozentpunkte mehr als 2013. Im Wahlkreis 83 (Leer) lieferten sich CDU-Generalsekretär Ulf Thiele und SPD-Bewerber Sascha Laaken am Abend des 15. Oktobers 2017 ein Kopf-An-Kopf-Rennen, in dem sich Thiele mit 40,9 Prozent durchsetzte.

SPD zieht 2017 an CDU vorbei

Insgesamt lagen bei der Landtagswahl 2017 CDU und SPD in der Region Oldenburg/Ostfriesland bei den Zweitstimmen dicht beieinander: Die SPD kam auf 36,5 Prozent, (+5,1), die CDU auf 35,1 Prozent, (-2,8), die Grünen auf 8,2 Prozent, (-4,7), die FDP auf 7,6 Prozent, (-2,8), die Linke auf 4,5 Prozent, (+1,4) und die AfD auf 5,8 Prozent (+5,8). Die FDP punktete im Wahlkreis Oldenburg-Land damals mit 10,9 Prozent landesweit am stärksten. Im Sendegebiet des NDR Studios in Oldenburg holte die SPD 2017 insgesamt 14 Direktmandate, die CDU 12.

Lies begründete Erfolg 2017 vor allem mit Stephan Weil

Olaf Lies (SPD) kam 2017 in seinem Wahlkreis Friesland (Wahlkreis 70) auf 54,2 Prozent der Erststimmen und holte das Direktmandat damit souverän. 2013 waren es 48,9 Prozent gewesen. Gegenkandidat von Lies war 2017 der CDU-Bewerber Jens Damm, der auf 25,7 der Erststimmen kam. Den Erfolg der Sozialdemokraten auf Landesebene führte Lies damals vor allem auf Stephan Weil zurück: "Ganz vorneweg, es war eine Entscheidung: Dieses Land will Stephan Weil als Ministerpräsidenten. Es war auch die Geschlossenheit der SPD. Und es war eine Bestätigung rot-grüner Landespolitik, die die Themen gesetzt hat und sich auch im Wahlkampf nicht hat auseinanderdividieren lassen", so Lies nach der Wahl 2017.

CDU-Fraktionschef Thümler verpasste 2017 Direkteinzug

Im Wahlkreis 71 (Wesermarsch) setzte sich bei der Landtagswahl 2017 SPD-Bewerberin Karin Logemann mit 42,8 Prozent gegen den CDU-Fraktionsvorsitzenden Björn Thümler durch. Thümler konnte jedoch über die Landesliste in den Landtag einziehen.

Die Landtagswahl am 9. Oktober 2022

Auf dieser Seite finden Sie am Wahlabend des 9. Oktobers 2022 die Wahlkreis-Ergebnisse aus dem Sendegebiet des NDR Studios in Oldenburg. Insgesamt 19 Wahlkreise sind hier gelistet:

40 Syke

57 Geestland

58 Cuxhaven

59 Unterweser

60 Osterholz

61 Verden

62 Oldenburg-Mitte/Süd

63 Oldenburg-Nord/West

64 Oldenburg-Land

65 Delmenhorst

66 Cloppenburg-Nord

69 Wilhelmshaven

70 Friesland

71 Wesermarsch

72 Ammerland

83 Leer

84 Leer/Borkum

85 Emden/Norden

86 Aurich

87 Wittmund/Inseln

