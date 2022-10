Landtagswahl: Der Wahlabend in Oldenburg und Ostfriesland Stand: 09.10.2022 18:00 Uhr Wie haben die Menschen im Nordwesten Niedersachsens gewählt? Auf dieser Seite finden Sie im Laufe des Abends alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen, alle gewonnenen Direktmandate und aktuelle Videos.

Insgesamt lagen bei der Landtagswahl 2017 CDU und SPD in der Region Oldenburg/Ostfriesland bei den Zweitstimmen dicht beieinander: Die SPD kam auf 36,5 Prozent, die CDU auf 35,1 Prozent, die Grünen auf 8,2 Prozent, die FDP auf 7,6 Prozent und die AfD auf 5,8 Prozent.

Landtagswahl 2017: SPD holt 14 Wahlkreise, CDU 12

Im Sendegebiet des NDR Studios in Oldenburg holte die SPD 2017 insgesamt 14 Direktmandate, die CDU 12. Ihr stärkstes Zweitstimmenergebnis in der Region holte die SPD im Wahlkreis Emden/Norden (49,9 Prozent), ihr schlechtestes in Cloppenburg Nord (28,4 Prozent). Dort kam die CDU dagegen auf ihr bestes Ergebnis in der Region mit 45,8 Prozent der Zweitstimmen. In Oldenburg-Mitte erhielten die Christdemokraten mit 22,0 Prozent der Zweitstimmen dagegen ihr schlechtestes Ergebnis. Dort erzielten die Grünen ihr bestes Ergebnis mit 16,1 Prozent der Zweitstimmen. Die FDP holte ihr landesweit bestes Ergebnis von 10,9 Prozent im Wahlkreis Oldenburg-Land. Die AfD schnitt in der Region am besten im Wahlkreis Delmenhorst mit 10,5 Prozent der Stimmen ab.

Die Ergebnisse vergangener Landtagswahlen in Niedersachsen finden Sie hier im Wahlmonitor von tagesschau.de.

