"Jugend debattiert" im Landtag gegen Spitzenkandidierende Stand: 13.09.2022 14:26 Uhr Am 9. Oktober 2022 wird der Niedersächsische Landtag neu gewählt. Um im Vorfeld gerade auch junge Menschen anzusprechen, findet am 26. September ein Sonderformat von "Jugend debattiert" statt.

Bei der Veranstaltung werden die Landesfinalistinnen und -finalisten des Wettbewerbs "Jugend debattiert" gegen die Spitzenkandidierenden der als Fraktion im Landtag vertretenen Parteien antreten. Die Spitzenkandidierenden vertreten jeweils eine Forderung ihres Wahlprogramms, die jungen Erwachsenen nehmen die Gegenposition ein. Im Publikum sitzen Schulklassen aus ganz Niedersachsen und auch einzelne Besucherinnen und Besucher. Sie sollen jeweils im Anschluss an die verschiedenen Debatten die Möglichkeit bekommen, in die Diskussion einzusteigen. Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht. NDR.de überträgt sie am Montag, 26. September, ab 15 Uhr an dieser Stelle live aus dem Plenarsaal des Landtags.

Folgende Spitzenkandidierenden sind dabei:

Stephan Weil (SPD)

Bernd Althusmann (CDU)

Julia Willie Hamburg (Grüne)

Stefan Birkner (FDP)

Folgende Landesfinalistinnen und -finalisten von "Jugend debattiert" sind dabei:

Mohamed El-Zein (Herzog-Ernst-Gymnasium, Uelzen)

Amelie Heinke (Liebfrauenschule, Oldenburg)

Lukas Kramer (Max-Planck-Gymnasium, Göttingen)

Emilia Fritz (Gymnasium Corvinianum, Northeim)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.09.2022 | 15:00 Uhr