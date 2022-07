Hamburg im Sommerinterview: Neue Wege an den Schulen Stand: 28.07.2022 05:55 Uhr Der NDR in Niedersachsen fordert Spitzenpolitiker und -politikerinnen im Sommerinterview heraus. Julia Willie Hamburg (Grüne) spricht über Lehrkräftemangel, Ausbau von Windenergie - und ihren zweiten Vornamen.

von Claudia Wohlsperger und Torben Hildebrandt

Julia Willie Hamburg hat Erfahrung im Krocket: Es sei zwar eine Weile her, aber sie spiele häufiger mit ihrer Familie. Hamburg wählt - natürlich - den grünen Schläger. Die Politikerin tritt gegen Martina Thorausch an, Leiterin der Redaktion Landespolitik beim NDR in Niedersachsen. Die Holzkugeln müssen durch alle Tore bis zum Ende des Parcours geschlagen werden. Klingt leichter als es ist. Allein schon, weil sich die Tore kaum in den harten Boden stecken lassen. Und weil Regen einsetzt, ausgerechnet in diesem sonst sehr trockenen Juli.

Elektriker macht Schule? Übergangslösung gegen Unterrichtsausfall

Ein Thema im Sommerinterview: Der Fachkräftemangel an den Schulen. Es fehlen Lehrerinnen und Lehrer. "Derzeit fällt haufenweise Unterricht aus", so Hamburg. Um das schnell zu lösen, schlägt sie vor, die Schulen für andere Berufsbilder zu öffnen: "Das Geld, das wir derzeit nicht ausgeben können, weil wir Lehrerstellen nicht besetzen können, müssen wir den Schulen geben, damit sie anderes Personal einstellen können." Etwa Elektrikerinnen und Elektriker, Ergotherapeutinnen und -therapeuten oder Erzieherinnen und Erzieher. "Es würde den Schulen sehr viel helfen, wenn ein Elektriker etwa Versuche zusammen mit den Schülerinnen und Schülern macht." Die Schulen könnten mit dem Geld selbst entscheiden und flexibel reagieren. Um das Problem des Lehrermangels zu lösen, brauche es aber auch mehr Studienplätze und bessere Arbeitsbedingungen für die Lehrerinnen und Lehrer, findet Hamburg. Und sie müssten an allen Schulformen gleich gut bezahlt werden.

Bessere Maschinen für die Berufsbildenden Schulen

An Fachkräften mangelt es aber nicht nur an Schulen. Hamburg will das Thema angehen - über die Ausbildung: "Wir müssen an den Berufsbildenden Schulen attraktive Angebote machen, sodass Menschen diese Ausbildungen auch ergreifen", sagte Hamburg dem NDR in Niedersachsen. Die Schulen müssten sich mit modernen Themen befassen, etwa der ökologischen Landwirtschaft. "Und sie müssen mit den gleichen Maschinen arbeiten wie es die Unternehmen tun. Die Mittel dafür wollen wir ihnen geben."

Mit Sonne und Wind gegen russisches Gas

Die Klimawende ist ein Kernthema der Grünen und durch die Gaskrise ist es aktueller denn je. In den vergangenen 10 bis 15 Jahren sei zu wenig passiert, so Hamburg im Sommerinterview. Nun sei die Abhängigkeit von Russland das größte Problem. Sollten die Grünen künftig in Niedersachsen mitregieren, sollen Photovoltaikanlagen auf allen Neubaudächern verpflichtend werden. Außerdem wollen die Grünen den Bau von Windkraftanlagen beschleunigen: So sollte vorab geklärt werden, wo sich welche Tierarten aufhalten: "Dass wir vorher schon wissen, ob beispielsweise irgendwo ein Rotmilan ist oder nicht." Auch eine parallele Bürgerbeteiligung könnte helfen. "Wir wollen, dass wir die Windräder in der Legislaturperiode planen und dass wir dann noch erleben, dass sie stehen. Dann sind wir gut dabei."

Lieber mit Rot oder Schwarz?

Zum Sommerinterview erscheint Hamburg mit schwarz-grünen Schuhen. Ein Zeichen für die mögliche Koalitionsbildung nach der Landtagswahl im Oktober? "Purer Zufall", sagt Hamburg und ergänzt scherzhaft: "Rot-grüne hatte ich nicht." Inhaltlich gebe es tatsächlich größere Schnittmengen mit der SPD, allerdings bringe auch die SPD derzeit wichtige Themen nicht voran. Rot-Grün sei also kein Automatismus, so Hamburg. Ziel für die Landtagswahl sei es, so stark wie möglich zu werden. Danach wolle man selbstbewusst schauen, welche Regierungsoptionen es gibt und diese dann auch verhandeln.

Wer ist eigentlich Willie?

Auch persönliche Geschichten haben im NDR Sommerinterview ihren Platz und so verrät Hamburg die Geschichte hinter ihrem Mittelnamen: "Meine Eltern haben den Babybauch damals Willi genannt. Sie wollten vorher nicht wissen, welches Geschlecht es wird, also hieß der Bauch einfach Willi." Eine Art Arbeitstitel also. Als Julia dann auf die Welt kam, sollte der Name aber erhalten bleiben. Als Mädchenname mit "e" am Ende ist er also der offizielle zweite Vorname von Julia Willie Hamburg.

Der NDR in Niedersachsen bittet die Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker der im Landtag in Fraktionsstärke vertretenen Parteien zum Sommerinterview. Die weiteren Veröffentlichungstermine: Stephan Weil (SPD) am 4. August und Stefan Birkner (FDP) am 11. August.

